Марчезе – игрок года по версии CardPlayer

Каждый уважающий себя покерный журнал имеет свой собственный рейтинг игроков, победитель которого определяется в конце года. Самым-самым в 2010 году по версии Cardplayer стал Томас Марчезе.

Том в 2010-м стартовал стремительно, став в феврале третьим на этапе WPT — и уже через три недели выиграл этап NAPT. Это принесло ему первый турнирный миллион в текущем сезоне.

В мае Марчезе финишировал четвертым на турнире хайроллеров в рамках Гранд-финала ЕРТ в Монте-Карло. На WSOP за ним числится финальный стол чемпионата мира по пот-лимит холдему.

Осенью лауреат премии засветился в Лондоне, где стал седьмым на Main Event ЕРТ, а финальной точкой стал еще один этап Мирового покерного тура, где Марчезе финишировал третьим.

Список достижений впечатляет, отрыв от конкурентов огромен.

Вот как выглядит первая десятка:

1. Tom Marchese: 6 738 очков, $ 2 068 658

2. Dwyte Pilgrim: 5 576 очков, $ 1 074 997

3. Sorel «Imper1um” Mizzi: 4 851 очко, $ 1 524 371

4. Vanessa Selbst: 4 608 очков, $ 2 803 013

5. John Racener: 4 493 очка, $ 5 863 856

6. Harrison Gimbel: 4 080 очков, $ 2 530 000

7. Andy Frankenberger: 4 010 очков, $ 1 173 853

8. Jeffrey „jpapola” Papola: 3 870 очков, $ 1 176 919

9. John Juanda: 3,717 очков, $ 1 598 858

10. Jonathan Duhamel: 3 600 очков, $ 8 944 138.