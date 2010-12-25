Марчезе – игрок года по версии CardPlayer

Каждый уважающий себя покерный журнал имеет свой собственный рейтинг игроков, победитель которого определяется в конце года. Самым-самым в 2010 году по версии Cardplayer стал Томас Марчезе.
Том в 2010-м стартовал стремительно, став в феврале третьим на этапе WPT — и уже через три недели выиграл этап NAPT. Это принесло ему первый турнирный миллион в текущем сезоне.
В мае Марчезе финишировал четвертым на турнире хайроллеров в рамках Гранд-финала ЕРТ в Монте-Карло. На WSOP за ним числится финальный стол чемпионата мира по пот-лимит холдему.
Осенью лауреат премии засветился в Лондоне, где стал седьмым на Main Event ЕРТ, а финальной точкой стал еще один этап Мирового покерного тура, где Марчезе финишировал третьим.
Список достижений впечатляет, отрыв от конкурентов огромен.
Вот как выглядит первая десятка:
1. Tom Marchese: 6 738 очков, $ 2 068 658
2. Dwyte Pilgrim: 5 576 очков, $ 1 074 997
3. Sorel «Imper1um” Mizzi: 4 851 очко, $ 1 524 371
4. Vanessa Selbst: 4 608 очков, $ 2 803 013
5. John Racener: 4 493 очка, $ 5 863 856
6. Harrison Gimbel: 4 080 очков, $ 2 530 000
7. Andy Frankenberger: 4 010 очков, $ 1 173 853
8. Jeffrey „jpapola” Papola: 3 870 очков, $ 1 176 919
9. John Juanda: 3,717 очков, $ 1 598 858
10. Jonathan Duhamel: 3 600 очков, $ 8 944 138.