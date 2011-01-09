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РСА. Стельмак – в десятке лучших по итогам дня 1А МE

РСА. Стельмак – в десятке лучших по итогам дня 1А МE
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На Багамах завершился первый стартовый день Min Event РСА. 647 игроков зарегистрировались, 272 из них перешли во второй день. Чиплидером стал Питер де Корвер, а в десятке лучших оказался россиянин Дмитрий Стельмак.

Избранный чипкаунт:
1. Pieter de Korver — 245 300.
2. Ryan Olisar — 227 700.
3. Guillaume Gignac — 219 600.
8. Dmitriy Stelmak — 186 500.
Nikolai Yakovenko — 130 500.
Joe Cada — 105 200.
Oleg Perepletchikov — 81 900.
Dario Minieri — 79 000.
Phil Ivey — 75 600.
Alexander Uskov — 68 500.
Pavel Zuev — 64 200.
Vladimir Shchemelev — 56 800.
Oleg Poluzhnikov — 45 300.
Vadim Belov — 31 500
Victoriya Taranova — 22 200.
Vadim Gruzglin — 22 100.
Что касается остальных россиян, то известно, что вылетел Андреас, принимавший участие в дне 1А. Впрочем, он уже отметился одним попаданием в призы, завершив на 17-м месте сайд-эвент по $ 300, в котором приняли участие 210 игроков.

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