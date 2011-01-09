РСА. Стельмак – в десятке лучших по итогам дня 1А МE

На Багамах завершился первый стартовый день Min Event РСА. 647 игроков зарегистрировались, 272 из них перешли во второй день. Чиплидером стал Питер де Корвер, а в десятке лучших оказался россиянин Дмитрий Стельмак.
Избранный чипкаунт:
1. Pieter de Korver — 245 300.
2. Ryan Olisar — 227 700.
3. Guillaume Gignac — 219 600.
8. Dmitriy Stelmak — 186 500.
Nikolai Yakovenko — 130 500.
Joe Cada — 105 200.
Oleg Perepletchikov — 81 900.
Dario Minieri — 79 000.
Phil Ivey — 75 600.
Alexander Uskov — 68 500.
Pavel Zuev — 64 200.
Vladimir Shchemelev — 56 800.
Oleg Poluzhnikov — 45 300.
Vadim Belov — 31 500
Victoriya Taranova — 22 200.
Vadim Gruzglin — 22 100.
Что касается остальных россиян, то известно, что вылетел Андреас, принимавший участие в дне 1А. Впрочем, он уже отметился одним попаданием в призы, завершив на 17-м месте сайд-эвент по $ 300, в котором приняли участие 210 игроков.