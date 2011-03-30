RPS Киев. Кто из Pro выступит лучше? Новый опрос на сайте

Как минимум пять представителей команды PokerStars Pro примут участие в Main Event киевского этапа Российской покерной серии.

Как вы полагаете, кто из них пройдет дальше остальных или даже выиграет турнир?

Иван Демидов

Александр Кравченко

Максим Лыков

Вадим Маркушевский

Евгений Качалов

Впятером выйдут на «финалку» и поделят.

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