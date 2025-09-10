Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Пресс-релизы Статьи

«Чемпионат» организует большое мероприятие в «Лужниках»

«Чемпионат» организует большое мероприятие в «Лужниках»
«Чемпионат»
Лужники
Праздник спорта на главной арене страны.

11 сентября 2025 года спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) отметит 20-летие масштабным праздником в «Лужниках». На мероприятие приглашены ключевые фигуры индустрии и самого портала: от основателя до титулованных чемпионов и медийных экспертов.

Масштабное событие пройдёт при поддержке генерального партнёра — букмекерской компании PARI. Стратегическим партнёром выступил Олимпийский комитет России (ОКР), а официальным — российская компания по производству молочной продукции Health&Nutrition. Праздник также поддержали крупнейшая пивоваренная компания России «Напитки вместе», медийное агентство Pro100Media и спортивный бренд JÖGEL.

Новости. Пресс-релизы
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android