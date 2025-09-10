«Чемпионат» организует большое мероприятие в «Лужниках»
Праздник спорта на главной арене страны.
11 сентября 2025 года спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) отметит 20-летие масштабным праздником в «Лужниках». На мероприятие приглашены ключевые фигуры индустрии и самого портала: от основателя до титулованных чемпионов и медийных экспертов.
Масштабное событие пройдёт при поддержке генерального партнёра — букмекерской компании PARI. Стратегическим партнёром выступил Олимпийский комитет России (ОКР), а официальным — российская компания по производству молочной продукции Health&Nutrition. Праздник также поддержали крупнейшая пивоваренная компания России «Напитки вместе», медийное агентство Pro100Media и спортивный бренд JÖGEL.
