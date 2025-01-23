Как участвовать в акции «Розыгрыш Чемпионат х PARI»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор Акции – ООО «БК «ПАРИ» (далее – «Организатор»).

1.2. Адрес места нахождения Организатора: 142214, Московская область, г Серпухов, ул. Ворошилова, д. 147 стр. 1, этаж 2, помещ. 1

1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: https://www.pari.ru

1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.

1.5. «Фрибет» – сумма, доступная для заключения пари. В случае выигрыша пари, размещенного

посредством Фрибета, Участник Акции получает только сумму выигрыша (без суммы Фрибета).

«Фрибет» — не является интерактивной ставкой, средством платежа, каким-либо видом

валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых.

1.6. Акция не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция не является лотереей. Подарочный фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее Участниками.

1.7. Организатор Акции оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в Условиях настоящей Акции. При этом информацию о любых изменениях Условий настоящей Акции, можно узнать на Сайте Акции.

1.8. Акция направлена на популяризацию бренда PARI (ПАРИ), а также с целью увеличения интереса к спорту.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Сроки проведения Акции — с 23.01.2025 по 04.02.2025 года.

2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с

информированием о таких изменениях на ресурсе Организатора: https://t.me/bc_pari

2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:

2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 24:00 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков.

2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 (один)

календарный день равен 24 (двадцати четырем) астрономическим часам.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.

3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.

3.3. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной записи.

3.4. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.

3.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.

3.6. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации, участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями Акции.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1. Для участия в акции и получения подарка необходимо выполнить все Условия настоящей Акции:

4.1.1. Подписаться на аккаунт PARI в Telegram https://t.me/bc_pari

4.1.2. Быть зарегистрированным, а также пройти идентификацию на сайте Организатора https://www.pari.ru/

4.1.3. Подписаться на аккаунт Чемп.Теннис в Telegram https://t.me/ChampTennis

4.2 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением подарков, в установленные настоящими Условиями Акции сроки.

5. ОБЩИЙ ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД

5.1. Общий подарочный фонд состоит из: подарков от Партнеров Акции: Худи в количестве 1 шт., футболка в количестве 1 шт., бутылка спортивная в количестве 1 шт., теннисный мяч для автографов в количестве 1 шт., Фрибет от организатора Акции в размере 200 000 бонусных рублей.

5.2. В результате проведения настоящей Акции 100 (сто) Участников-победителей могут получить следующие подарки:

1 место – худи и Фрибет 15 000 рублей

2 место – футболка Фрибет 10 000 рублей

3 место – бутылка спортивная и Фрибет 10 000 рублей

4 место – мяч для автографов и Фрибет 5 000 рублей

5-10 места – Фрибет 5 000 рублей

11-25 места – Фрибет 3 000 рублей

26-50 места – Фрибет 2 000 рублей

51-75 места – Фрибет 1 000 рублей

76-100 места – Фрибет 500 рублей

Победители определяются один раз в период действия акции.

5.2. Для получения Фрибета необходимо выполнить все условия настоящей Акции, быть зарегистрированным, а также пройти идентификацию на официальном сайте Организатора.

5.3. Заключить пари с коэффициентом от 1.01 на любое спортивное событие.

5.4. Использовать Фрибет на своем бонусном счете во вкладке «КУПОН» в течение 7 (семи) дней после

появления в купоне, путем нажатия кнопки, заключить пари.

5.5. Сумма Фрибета размещается посредством заключения исключительно одного пари.

5.6. В течение 72 (семидесяти двух) часов после расчета пари в личном кабинете, на игровой счет такого

Участника Акции будет начислена выплата по Фрибету.

5.7. В случае, если сумма выплаты меньше суммы пари или пари рассчитано с коэффициентом 1.00 —

выплата по Фрибету не начисляется, возврат суммы Фрибета на бонусный счет не осуществляется.

5.8. В случае, если Участник Акции после активации Фрибета в своем личном кабинете, не заключил

пари в течение 7 (семи) дней, сумма Фрибета автоматически списывается с бонусного счета Участника

из вкладки «КУПОН».

5.9. Организатор оставляет за собой право аннулировать Фрибет и отказать Участнику Акции в его

предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника Акции возникнут

подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении стратегий, которые, по мнению

Организатора, направлены на получение несправедливого преимущества Участника Акции перед

Организатором либо другими Участниками Акции. В спорных ситуациях решение уполномоченных

представителей Организатора является окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение

в соответствии с Правилами азартных игр Организатора.

5.10. В настоящей Акции можно принять участие только один раз.

5.11. Результаты будут опубликованы по адресу https://t.me/ChampTennis до 21 часов 00 минут (GMT+3) 04.02.2025 года. Возможность получить Фрибет появится в личном кабинете Участника (при условии его

регистрации и прохождения идентификации) на сайте https://www.pari.ru в течение 7 (семи) рабочих

дней с момента оглашения результатов настоящей Акции.

5.12. Срок действия Фрибета, полученного по Акции – 7 (семь) календарных дней с момента его

получения.

5.13. Организатор оставляет за собой право аннулировать Фрибет и отказать клиенту в его

предоставлении без объяснения причин в случае, если во время проверки игрового счета возникнут

подозрения в нарушении честности игры или применении стратегий, которые компания по своему

усмотрению считает злоумышленными. В спорных ситуациях решение уполномоченных должностных

лиц компании является окончательным.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

6.1. Победители объявляются в Telegram-канале Чемп.Теннис в отдельном посте с итогами акции до 21:00 04.02.2025 по московскому времени.

6.2. Победители розыгрыша определяются из списка участников с помощью бота https://t.me/giway_tech_bot в случайном порядке.

6.3. Оповещение победителей будет подводиться в течение 4 (четырех) рабочих дней после окончания настоящей Акции.

6.4. Организатор связывается с Участником Победителем посредством указанного Участником номера телефона или электронной почте при регистрации, для дальнейшего взаимодействия по вручению подарков.

7. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ

7.1. Материальные подарки Победителям настоящей Акции вручаются Партнерами посредством отправки Почтой России или курьерской службой, в течении 21 (двадцати одного) рабочего дня, с даты получения полных данных и соответствующих документов от победителя, запрашиваемых Организатором или Партнером. В случае непредоставления запрашиваемых Организатором или Партнером данных в течение 1 (одной) недели с момента определения победителей акции, Партнер вправе отказать победителю в получении подарка. Также в случае непредоставления запрашиваемых Организатором или Партнером документов Партнер вправе отказать победителю в получении подарка.

7.2. Дата вручения Победителю подарка, определяется по дате её передачи Победителю.

7.3. Организатор и Партнеры Акции не несут ответственности и не осуществляет повторную доставку подарка в случае предоставления Победителем неверных фамилии, имени или почтового адреса, номера мобильного телефона, а также в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или подписать Акт приема-передачи подарка и отсутствия получателя по указанному им адресу.

7.4. Подарок вручается только на территории Российской Федерации.

7.5. Организатор и Партнеры не отвечают за последствия ошибок Участника Акции.

7.6. Правилами и Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованного Подарка. Все невостребованные Подарки остаются у Партнера Акции, которые могут использовать их по своему усмотрению.

7.7. В случае отказа победителя от подарка или в случае отсутствия по вине победителя связи с курьером для получения подарка, подарок считается невостребованным, Организатор и Партнеры Акции вправе распоряжаться подарком на своё усмотрение.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Условиями Акции, является согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации, в рамках проведения Акции самим Организатором или привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Условиями Акции;

8.2. Цели обработки персональных данных:

1) проведение Акции в соответствии с настоящими Условиями Акции и действующим законодательством;

2) исполнение Организатором обязанностей налогового агента;

3) использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной акции по сетям электронной связи;

4) использование инициалов (имена, отчества, фамилии), даты рождения, изображения, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных материалов о победителях в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке услуг, на рекламу которых направлена акция.

8.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

8.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ;

8.5. Организатор акции осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с законодательством РФ.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

9.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.

9.2. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.

9.3. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.

9.4. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотреблений при участии в Акции.

10.2. Акция также может быть прекращена / приостановлена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин, а также в случае если исчерпан Подарочный фонд Акции (информация о прекращении и/или приостановлении, продлении и/или внесении изменений в Условия Акции доводится до Участников путем размещения информации на Сайте Акции).

10.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех Участников Акции.