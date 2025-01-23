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«Роснефть» помогла отремонтировать вольер для белого медведя в зоопарке Ростова-на-Дону

«Роснефть» помогла отремонтировать вольер для белого медведя в зоопарке Ростова-на-Дону
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При поддержке «Роснефти» завершился капитальный ремонт вольера и бассейна для белой медведицы по кличке Комета из зоопарка в Ростове-на-Дону.

В ходе работ было обновлено напольное покрытие, отремонтирована чаша бассейна и выполнено художественное оформление стен. Также смонтирован дополнительный навес для укрытия от солнца в летний период.

Это не первый подобный случай в ростовском зоопарке. В 2024 году «Роснефть» помогла реконструировать вольер для другого белого медведя — Айона-Велеса. В жилище полярного животного были установлены специальные ледогенераторы и построена выгульная площадка.

Сохранение и защита популяции белого медведя – один из приоритетов «Роснефти» в области охраны окружающей среды. Под опекой компании с 2013 года находятся 34 медведя в 16 зоопарках России. Целью этих работ является сохранение ключевого вида-биоиндикатора устойчивости арктических экосистем в естественной среде обитания.

В рамках мероприятий по улучшению условий содержания белых медведей ежегодно обеспечивается техническое обслуживание ледогенераторов и систем водоподготовки, производятся закупки химических реагентов для очистки воды в бассейнах и дезинфекции вольеров.

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