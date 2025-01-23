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При участии «Роснефти» реконструирован образовательный центр в Самарской области

При участии «Роснефти» реконструирован образовательный центр в Самарской области
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В городе Отрадный Самарской области произведена реконструкция здания гимназии «Гармония». Работы прошли при поддержке «Самаранефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»).

Проект в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Правительством Самарской области направлен на поддержку сферы образования в регионе в рамках реализации национальных целей развития, которые определил президент России Владимир Путин.

Реконструкция образовательного центра общей площадью более 4,5 тыс. кв. м, проведена впервые за 60 лет его работы. В ходе работ произведена замена инженерных коммуникаций, внутренней отделки, сигнализации и систем безопасности. В ремонте были учтены пожелания преподавательского состава, учащихся и родительского комитета.

В «Гармонии» проходят обучение почти 800 детей. Гимназия входит в число победителей Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» и выступает инновационной площадкой в организации образовательной среды.

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