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Благодаря «Роснефти» обновился парк спецтехники для лесников ХМАО-Югры

Благодаря «Роснефти» обновился парк спецтехники для лесников ХМАО-Югры
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Лесничества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пополнились 12 спецмашинами при поддержке «Самотлорнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»).

Проект реализован в рамках соглашения «Роснефти» с Правительством региона.

Новая техника отечественного производства адаптирована к работе в суровых климатических условиях. Самоходное оборудование будет задействовано для противопожарного патрулирования, проведения работ по лесовосстановлению, а также круглогодичного санитарного контроля лесного фонда.

Спецмашины отличаются высокой проходимостью, манёвренностью и простотой технического обслуживания.

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