14-летний фигурист и надежда в лыжах. Кто из россиян может удивить на ОИ-2030

IV Российско-китайские молодёжные зимние игры завершились победой сборной России в общем медальном зачёте. Некоторые спортсмены проявили себя особенно ярко и сделали весомую заявку на будущее. На кого из них стоит обратить внимание, как на надежду в контексте Олимпиады 2030 года? Знакомимся с молодыми талантами!

Анна Корякова, лыжные гонки

Чем запомнилась на Играх: три золотые медали

17-летняя лыжница из Карелии стала одним из главных открытий турнира. Анна оформила золотой хет-трик, выиграв обе индивидуальные гонки и внеся вклад в победу российской эстафетной команды. Корякова уже успела принять участие во взрослых стартах. В ближайшее время мы наверняка её увидим на этапах Кубка России.

Андрей Сахаров, лыжные гонки

Чем запомнился на Играх: три золотые медали

Сахаров продемонстрировал идентичные с Коряковой результаты. Стабильность — признак мастерства. Именно под таким девизом Андрей уверенно забрал победу на обеих личных дистанциях среди юниоров и выиграл золото в эстафете. Спортсмен радует прогрессом по ходу всего сезона. Так, в одной из гонок он даже опередил многократного олимпийского чемпиона Александра Большунов. После Игр в Южно-Сахалинске Сахаров отправился на этап Кубка России в Казань, где финишировал в десятке лучших на 15 км коньковым ходом.

Мария Травиничева, сноуборд

Чем запомнилась на Играх: две золотые медали

В Южно-Сахалинске Травинчева подтвердила статус одного из лидеров отечественного сноуборда. К победе в параллельном слаломе девушка добавила золото в параллельном слаломе-гиганте. Впервые Мария громко заявила о себе ещё в 2022 году, заняв первое место на этапе Кубка страны. Год назад сноубордистка завоевала свое первое золото взрослого чемпионата России.

Вадим Воронов, фигурное катание

Чем запомнился на Играх: золото в мужском одиночном катании

Победа Воронова среди одиночников стала особенным событием Российско-китайских игр. Вадиму всего 14 лет, и он самый юный победитель турнира. Эксперты предрекают вундеркинду большое будущее. Воронов не ограничился дебютной победой на международном турнире. В декабре в Саранске он одержал первую победу в сезоне, а до этого регулярно финишировал рядом с лидерами на юниорском этапе Гран-при в Казани и Кубке Первого канала.