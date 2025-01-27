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Пилот LADA Sport ROSNEFT в девятый раз выиграл «Гонку чемпионов»

Пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин стал победителем 27-й «Гонки чемпионов». Таким образом, спортсмен установил рекорд, выиграв соревнования в девятый раз.

Заезды прошли на автополигоне в пригороде Тольятти. Соревнования организованы при поддержке компании «Роснефть». Ежегодная гонка проводится на ледовой синхронной трассе и не имеет аналогов в России.

Второе место занял известный экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров. Бронзу завоевал многократный чемпион по ралли-кроссу Егор Санин. Всего в соревнованиях приняли участие 16 гонщиков, среди которых были чемпионы по кольцевым гонкам, дрифту, картингу, ралли, ледовым гонкам и триумфаторы международных ралли-рейдов.

Соревнования привлекли несколько тысяч болельщиков и любителей автоспорта из Тольятти и Самары, а также соседних регионов.

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT.