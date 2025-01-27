В Красноярске состоялась «Лыжня Роснефти»

«Роснефть» провела лыжные гонки в Красноярске. В корпоративной «Лыжне Роснефти» приняли участие около 300 сотрудников организации и членов их семей.

Участники соревновались сразу на нескольких дистанциях: 3, 5 и 10 км. Юные лыжники состязались в забегах на 500 м и 1 км. Победителями и номинантами соревнований стали 138 спортсменов. Результаты оценивали профессиональные судьи.

Мероприятие в Красноярске — не первое в текущем лыжном сезоне. До этого «Лыжню Роснефти» приняли Уфа и Ангарск, а уже в феврале забеги состоятся в Нефтеюганске. Корпоративные соревнования проводятся четвёртый год подряд.

«Роснефть» поддерживает массовый и профессиональный спорт. В регионах присутствия компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки, ледовые арены, проводит мероприятия по разным дисциплинам для детей и взрослых.