«МегаФон» помог обучить родителей правилам оказания первой помощи

Мобильный оператор «МегаФон» помог благотворительной организации «Мария мама» привлечь дополнительных слушателей на курсы по оказанию первой помощи детям.

При помощи платформы «МегаФон Таргет» организаторы отправляли смс-сообщения на бесплатные занятия школы первой помощи детям «Мария мама». После рассылок скорость бронирования мест на занятиях увеличилась примерно в два раза, и в течение 1-2 дней группы были полностью укомплектованы.

Специалисты оператора применили возможности больших данных: сформировали список из получателей по обезличенным социально-демографическим показателям, сетевой активности и другим параметрам. Пригласительные сообщения получили мамы 1-2 детей из 11 регионов, в которых работают школы «Мария мама». Таким образом, благодаря таргетированной рассылке посещаемость занятий удалось увеличить с 700-900 человек в месяц до 1400.

«Мы предположили, что экспертиза «МегаФона» и возможности big data могут эффективно применяться в благотворительности. Результат рассылок даже превзошел наши ожидания. Конверсия в регистрацию на занятие из тех абонентов, которые перешли на сайт, составила рекордные 30 процентов», – рассказала директор департамента по цифровому маркетингу Екатерина Гаммель.

В рамках проекта родители прошли практические занятия, получили базовые навыки в помощи и научились быстро и правильно действовать в критический момент.