Почти 1 500 участников вышли на старт серии забегов «Лыжня Роснефти»

«Роснефть» провела серию лыжных гонок, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В массовых забегах в Ангарске, Уфе, Красноярске и Нефтеюганске приняли участие почти 1500 спортсменов.

Несмотря на любительский статус гонок, уровень их организации не уступает профессиональным соревнованиям. На трассу в Нефтеюганске вышли более 450 спортсменов из дочерних обществ компании и члены семей нефтяников. К забегу присоединились представители «Движения Первых».

Участники турнира в Нефтеюганске соревновались в на пяти дистанциях от 500 м до 10 км в различных возрастных категориях. Победителей определили профессиональные судьи. На забегах была организована полевая кухня, оборудованы обогреваемые раздевалки и места отдыха, работал прокат спортивного снаряжения. Самых юных спортсменов ждала культурно-развлекательная программа.

«Роснефть» проводит масштабную работу по поддержке и продвижению спорта и здорового образа жизни как среди сотрудников компании, так и в регионах присутствия организации.