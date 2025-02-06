Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Пресс-релизы Новости

В Рязани при поддержке «Роснефти» прошёл молодёжный профориентационный форум

В Рязани при поддержке «Роснефти» прошёл молодёжный профориентационный форум
Аудио-версия:
Комментарии

В Рязани состоялся молодёжный профориентационный форум «Время твоих возможностей». Мероприятие прошло при поддержке Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти»).

В форуме приняли участие более 70 школьников, в том числе ученики местных «Роснефть-классов». Учащиеся посетили открытые уроки по разным направлениям нефтяного дела, в ходе которых узнали о востребованных специальностях. Также школьники участвовали в интеллектуальных играх и мастер-классах и представили свои проекты.

Мероприятие в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-колледж/вуз-предприятие» помогло старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии.

«Роснефть» проводит масштабную работу по подготовке кадрового резерва из числа молодёжи и проводит для школьников профориентационные форумы.

Комментарии
Новости. Пресс-релизы
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android