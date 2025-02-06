В Рязани при поддержке «Роснефти» прошёл молодёжный профориентационный форум

В Рязани состоялся молодёжный профориентационный форум «Время твоих возможностей». Мероприятие прошло при поддержке Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти»).

В форуме приняли участие более 70 школьников, в том числе ученики местных «Роснефть-классов». Учащиеся посетили открытые уроки по разным направлениям нефтяного дела, в ходе которых узнали о востребованных специальностях. Также школьники участвовали в интеллектуальных играх и мастер-классах и представили свои проекты.

Мероприятие в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-колледж/вуз-предприятие» помогло старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии.

«Роснефть» проводит масштабную работу по подготовке кадрового резерва из числа молодёжи и проводит для школьников профориентационные форумы.