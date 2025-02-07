«Оренбургнефть» провела интеллектуальный брейн-ринг для молодёжи

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В преддверии Дня Российской науки «Оренбургнефть» организовала научно-познавательный брейн-ринг для школьников и молодых специалистов.

В мероприятии приняли участие студенты профильных колледжей — учащиеся «Роснефть-классов», активисты «Движения первых», а также молодые специалисты «Оренбургнефти».

Участники ответили на вопросы на общую эрудицию, знание нефтяной тематики и продемонстрировали осведомлённость в истории нефтедобычи. А молодые специалисты предприятия поделились опытом разработки проектов и участия в научно-технических конференциях «Роснефти».

Уровень соперничающих команд отметило компетентное жюри. Победители были награждены дипломами, а все участники получили памятные сувениры.

«Оренбургнефть» является ключевым дочерним предприятием «Роснефти» в Приволжье. Компания ведёт масштабную работу по подготовке кадрового резерва из числа молодёжи и проводит профориентационные мероприятия, нацеленные на закрепление теоретических отраслевых знаний и ознакомление с инновационными технологиями для будущих специалистов.