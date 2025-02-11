«Роснефть» сохраняет язык и культуру коренных народов Севера

«РН-Пурнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») подвёл итоги грантового конкурса научных, образовательных и исследовательских проектов, направленных на решение социальных вопросов коренных народов Севера, проживающих в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Победу одержал проект по разработке пособий для обучения детей языку лесных ненцев, представленный НИУ «Высшая школа экономики». В его рамках будут разработаны учебные пособия и тренажёры для онлайн-обучения. Также планируется выпуск книги для чтения и рабочей тетради для выполнения практических заданий.

На языке лесных ненцев говорит около тысячи человек. В данный момент он находится под угрозой исчезновения. Грантовый проект направлен на сохранение уникального языка и национальной самобытности лесных ненцев.

Одним из значимых направлений социальной политики «Роснефти» является работа по сохранению национальной культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни. Компания реализует множество социальных проектов в регионах деятельности, развивает инфраструктуру северных поселков и помогает живущим в районах исконного проживания коренных народов семьям.