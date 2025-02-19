«Роснефть» организовала фестиваль дворового хоккея в Нягани

Сотрудники «РН-Няганьнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») провели в Нягани фестиваль дворового хоккея «Первая шайба».

Мероприятие для юных хоккеистов приурочено к 45-летию освоения Красноленинского свода месторождений. В фестивале приняли участие более 150 человек.

На празднике спорта дети участвовали в различных конкурсах, активностях и посвященных хоккею и истории России викторинах. Также хоккеисты «РН-Няганьнефтегаз» провели дружеский матч и мастер-класс для школьников.

«Роснефть» ведет масштабную работу по развитию и популяризации спорта в России. При поддержке компании организуются спортивные турниры и строятся современные комплексы. С 2011 года «Роснефть» является владельцем трехкратного обладателя Кубка Гагарина хоккейного клуба ЦСКА.