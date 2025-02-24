«Роснефть» провела в Оренбургской области спортивный праздник к 80-летию Победы

«Оренбургнефть» (добывающий актив «Роснефти») организовала спортивно-оздоровительную акцию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия «Лёд Победы» на арену г. Бузулука вышли более 100 участников, в том числе учащиеся «Роснефть-классов», представители спортивных сообществ и жители региона.

Дети и взрослые приняли участие в посвящённой Победе викторине и попробовали свои силы в хоккейной эстафете с шайбой. Победители были награждены памятными призами и сувенирами.

Организаторы рассказали о подвигах оренбургских нефтяников в годы ВОВ. Участники почтили память героев. Под тематическую музыку все выстроились на льду, сформировав в честь юбилейной даты цифру 80. Праздник завершился чаепитием с выпечкой.

«Оренбургнефть» уделяет большое внимание работе по патриотическому воспитанию школьников и студентов. Организация реализует общественно значимые проекты в регионе и развивает волонтёрское движение.