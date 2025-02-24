Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Пресс-релизы Новости

«Роснефть» провела в Оренбургской области спортивный праздник к 80-летию Победы

«Роснефть» провела в Оренбургской области спортивный праздник к 80-летию Победы
Аудио-версия:
Комментарии

«Оренбургнефть» (добывающий актив «Роснефти») организовала спортивно-оздоровительную акцию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия «Лёд Победы» на арену г. Бузулука вышли более 100 участников, в том числе учащиеся «Роснефть-классов», представители спортивных сообществ и жители региона.

Дети и взрослые приняли участие в посвящённой Победе викторине и попробовали свои силы в хоккейной эстафете с шайбой. Победители были награждены памятными призами и сувенирами.

Организаторы рассказали о подвигах оренбургских нефтяников в годы ВОВ. Участники почтили память героев. Под тематическую музыку все выстроились на льду, сформировав в честь юбилейной даты цифру 80. Праздник завершился чаепитием с выпечкой.

«Оренбургнефть» уделяет большое внимание работе по патриотическому воспитанию школьников и студентов. Организация реализует общественно значимые проекты в регионе и развивает волонтёрское движение.

Комментарии
Новости. Пресс-релизы
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android