«Роснефть» оборудовала техникой ледовый дворец в Башкирии

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При поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть») ледовый дворец «Туймазы-Арена» в Башкирии оснащён современной техникой.

На арене появилась новая машина для заливки льда. Благодаря ледозаливочному комбайну существенно увиличивается скорость восстановления ледового покрытия. Машина обеспечивает высокое качество заливки, которое соответствует требованиям для проведения международных и внутренних соревнований.

«Туймазы-Арена» имени Сергея Гимаева построена при поддержке «Башнефти». Общая площадь комплекса превышает 10 тыс. кв.м. На стадионе проходят республиканские и межрегиональные турниры. Ежегодно арену посещают более 100 тысяч человек.

«Роснефть» ведёт масштабную работу по поддержке массового, детского и юношеского спорта, в том числе в рамках соглашения о сотрудничестве с Республикой Башкортостан. Ранее башкирские нефтяники помогли построить современные ледовые дворцы в городах Кумертау и Октябрьский.

С 2017 года «Башнефть» помогла построить и реконструировать более 30 крупных спортивных объектов в 16 районах республики.