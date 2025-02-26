В Красноярске стартовали Зимние спортивные игры «Роснефти»

Состоялась церемония открытия XIII Зимних спортивных игр «Роснефти». Соревнования проходят в Красноярске с 25 февраля по 2 марта.

На старт выйдут около 650 спортсменов – нефтяников из 41 команды дочерних предприятий Компании. В программе Игр представлены зимние виды спорта: хоккей, лыжные гонки и биатлон.

В торжественной церемонии открытия приняли участие звёзды российского спорта. Олимпийский чемпион в лыжных гонках Денис Спецов и ведущие хоккеисты ЦСКА поприветствовали спортсменов.

«Роснефть» уделяет большое внимание популяризации спорта и проводит летние и зимние спортивные игры с 2005 года. Компания финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортивных площадок в регионах присутствия.