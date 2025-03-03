В Красноярске завершились Зимние спортивные игры «Роснефти»

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С 25 февраля по 2 марта в Красноярске прошли XIII Зимние спортивные игры «Роснефти». Соревнования были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На старт Игр вышли около 650 спортсменов из 41 команды дочерних предприятий «Роснефти». Они состязались в популярных зимних дисциплинах: хоккее, лыжных гонках и биатлоне.

В общекомандном медальном зачёте победила команда «Уфаоргсинтез». Серебро досталось «Самаранефтегазу», бронза – «РН-Ванкор».

В хоккейном турнире Высшей лиги первое место заняла команда «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», вторыми стали спортсмены из «РН-БашНИПИнефть», третье место – у «Башнефть-Строй».

В лыжных гонках и в личных, и в эстафетных забегах первенствовала команда «Самаранефтегаз». В тройку также вошли «Уфаоргсинтез» и «Удмуртнефть» (гонки), а также «Удмуртнефть» и «РН-Уватнефтегаз» (эстафета).

Большой ажиотаж вызвали биатлонные старты. Победителями мужских и женских забегов стала команда «РН-Юганскнефтегаза», второе и третье места завоевали «РН-Уватнефтегаз» и «Удмуртнефть». В эстафете золото взял уже «РН-Уватнефтегаза», а второе место отошло «РН-Юганскнефтегазу». Тройки призёров замкнули спортсмены из «Востсибнефтегаза».

Все участники Игр получили награды и памятные призы. В торжественной церемонии закрытия принял участие многократный чемпион России по самбо Александр Матайс.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и популяризации спорта. Компания с 2005 года проводит летние и зимние спортивные игры, а также финансирует строительство арен и стадионов в регионах присутствия.