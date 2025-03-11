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«Роснефть» провела детский литературный конкурс в Красноярске

«Роснефть» провела детский литературный конкурс в Красноярске
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Церемония награждения победителей VIII Всероссийского литературного конкурса с международным участием «Звезда Арктики — Умка» прошла в Красноярске. Мероприятие ежегодно проводится зоопарком «Роев ручей» при поддержке компании «Роснефть».

В конкурсе участвовали 2869 юных писателей из 73 регионов России. Также попробовать силы могли приславшие свои работы конкурсанты из Китая, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Всего поступило около трёх тысяч работ в четырёх возрастных номинациях.

93 лучших автора в категориях сказки, рассказы, стихотворения, эссе и очерки получили дипломы лауреатов конкурса и памятные подарки.

Основная цель «Звезда Арктики — Умка» — привлечение внимание к сохранению популяции белого медведя и уникальных представителей фауны Арктики. Это одно из ключевых направлений экологической программы «Роснефти». Под опекой компании с 2013 года находятся все белые медведи российских зоопарков.

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