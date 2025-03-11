На АЗС «Роснефть» доступна оплата топлива через мобильное приложение Компании

Бесконтактная оплата топлива через мобильное приложение теперь доступна на АЗС «Роснефть». Услуга действует для участников программы лояльности «Семейная команда».

Действием сервиса могут воспользоваться клиенты «Роснефти» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Архангельской, Псковской и Тверской областях. Компания планирует расширение бесконтактной оплаты топлива через приложение на всю розничную сеть в России.

Оплата заказа доступна как на АЗС, работающих по системе предоплаты, так и по системе постоплаты. Услуга позволяет автовладельцам экономить время и оплачивать топливо, не выходя из машины.