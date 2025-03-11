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На АЗС «Роснефть» доступна оплата топлива через мобильное приложение Компании

На АЗС «Роснефть» доступна оплата топлива через мобильное приложение Компании
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Бесконтактная оплата топлива через мобильное приложение теперь доступна на АЗС «Роснефть». Услуга действует для участников программы лояльности «Семейная команда».

Действием сервиса могут воспользоваться клиенты «Роснефти» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Архангельской, Псковской и Тверской областях. Компания планирует расширение бесконтактной оплаты топлива через приложение на всю розничную сеть в России.

Оплата заказа доступна как на АЗС, работающих по системе предоплаты, так и по системе постоплаты. Услуга позволяет автовладельцам экономить время и оплачивать топливо, не выходя из машины.

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