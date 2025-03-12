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Санаторий «Роснефти» в Сызрани победил в областном конкурсе «Клиника года»

Санаторий «Роснефти» в Сызрани победил в областном конкурсе «Клиника года»
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Сызранский санаторий «Свежесть» (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») стал лауреатом областного конкурса «Клиника года». Здравницу отметили в номинации «Корпоративная медицина».

«Свежесть» специализируется на лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата. Здравница эффективно использует природные ресурсы для восстановления здоровья. В санатории Сызранского НПЗ функционируют 20 оздоровительных программ, которые подбираются пациентам в индивидуальном порядке.

Также санаторий предлагает более 50 процедур для лечащихся. Приветствуются занятия спортом, ведь в распоряжении «Свежесть» имеются плавательный бассейн, тренажёрный зал, а расположенная в сосновом лесу территория используется для занятий скандинавской ходьбой.

«Свежесть» — социальный объект Сызранского НПЗ. Благодаря поддержки предприятия в санатории проведена полная модернизация, закуплено новое оборудование, обновлены корпуса, и созданы комфортные условия для отдыха и лечения.

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