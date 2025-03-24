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Команда «Роснефти» завоевала серебро на корпоративном турнире по быстрым шахматам

«Роснефть» заняла второе место в командном зачёте турнира Корпоративной лиги по быстрым шахматам и блицу, в котором выступают крупные российские компании.

В рамках первого турнира регулярного чемпионата соревновались 54 участника из десяти команд. Состязания проводились в онлайн формате с видеоконтролем. Участники преодолели пять туров быстрых шахмат, каждая партия длилась десять минут с добавлением пяти секунд за ход.

В личном зачёте первое место занял сотрудник «Роснефть» Дмитрий Оболенских.

В прошлом году команда «Роснефти» завоевала бронзу корпоративного регулярного онлайн-чемпионата страны, а в итоговом турнире «Кубок России 2024 года по быстрым шахматам» — взяла серебро.

«Роснефть» поддерживает массовый и профессиональный спорт и уделяет повышенное внимание популяризации здорового образа жизни. Компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки, ледовые арены, проводит массовые спортивные мероприятия по разным дисциплинам для детей и взрослых.