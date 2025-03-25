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«Роснефть» провела экстрим-забег «Тайга-Трейл» в Югре

«Роснефть» провела экстрим-забег «Тайга-Трейл» в Югре
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Компания «РН-Юганскнефтегаз» (ключевой добывающий актив «Роснефти») организовала зимний экстрим-забег «Тайга-Трейл». На снежную трассу в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа вышли около ста пятидесяти участников.

В соревнованиях принимали участие сотрудники дочерних предприятий «Роснефти», их родственники, члены спортивных общественных объединений и представители общины коренных народов. Спортсмены состязались на основной дистанции в восемь километров, которая пролегала по снежной целине. Новички могли попробовать свои силы на трассе в 1418 метров.

Для гостей мероприятия была организована полевая кухня с горячими блюдами и чаем. Также восстановить силы можно было в специальных обогреваемых местах отдыха. Юных спортсменов ждала культурно-развлекательная программа.

Забег «Тайга-Трейл» в рамках корпоративной программы «Энергия Жизни» посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Роснефть» ведёт масштабную работу по поддержке массового и профессионального спорта. Компания строит спортивные комплексы, ледовые арены и многофункциональные площадки.

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