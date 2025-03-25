«Роснефть» помогла организовать инклюзивный спортивный фестиваль в Красноярске

При финансовой поддержке НК «Роснефть» в Красноярске организован мультиспортивный инклюзивный фестиваль для детей и подростков с ограниченными возможностями. «Игры на Енисее» проводятся общественной организацией «Открытые сердца».

Программа соревнования включила как традиционные, так и инновационные цифровые дисциплины, адаптированные для разных уровней подготовки. В Играх приняли участие более ста спортсменов из семи регионов страны. Они соревновались в следж-хоккее, горных лыжах, киберспорте и фиджитал-спорте. Также каждый участник мог попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО на специально оборудованной площадке.

На «Играх на Енисее» презентована новое VR-приложение для обучения и тренировок по следж-хоккею. Благодаря VR-очкам и специализированным котроллерам спортсмены с ограниченными возможностями могут тренироваться и оттачивать навыки в виртуальной среде.

«Роснефть» поддерживает массовый и профессиональный спорт. Дочернее предприятие компании, «РН-Ванкор» обеспечивает инфраструктуру для адаптивного спорта в регионе. При поддержке нефтяников тренируется следж-хоккейная команда «Красная молния»