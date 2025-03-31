«Роснефть» организовала соревнования по сноуборду в честь 80-летия Победы

«Роснефть» провела корпоративные соревнования по сноуборду в г. Байкальск Иркутской области. На посвящённый 80-летию Победы старт вышли более 100 спортсменов-нефтяников из 35 дочерних предприятий компании.
В рамках соревнований на горной трассе хребта Хамар-Дабан участники состязались в параллельном слаломе длиной 450 м. За спуском спортсменов следили профессиональные судьи.
У мужчин второй год подряд победу праздновал сотрудник «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». У женщин первое место, также второй год кряду, заняла сотрудница корпоративного научного центра в Тюмени. Золото в командном зачёте взяли спортсмены из «Уватнефтегаза», серебро — у «РН-Ванкор», а тройку призёров замкнули сноубордисты из корпоративного научного центра в Тюмени. Все участники получили призы и памятные медали.
Корпоративные старты сноубордистов шестой год подряд проходят при поддержке Ангарской нефтехимической компании, которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти».
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