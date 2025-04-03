«Роснефть» провела в Оренбургской области легкоатлетический забег в честь 80-летия Победы

«Оренбургнефть» (добывающий актив «Роснефти») провела первый в сезоне легкоатлетический забег в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие в г. Бузулуке организовано совместно с российским спортивным движением «5 верст».

На старт вышли 65 спортсменов-любителей и волонтеров — жителей Оренбуржья, сотрудников предприятия с членами семей. Спортсмены преодолели дистанцию в 5 км и приняли участие в викторине об историческом вкладе местных нефтяников в Победу. Атлеты и болельщики были награждены призами и согрелись горячем чаем с выпечкой.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию массового и профессионального спорта. В рамках программы «Энергия жизни» сотрудники Компании участвуют в крупных спортивных соревнованиях, среди которых забеги Московского марафона, фестиваль по сдаче ГТО и другие события.