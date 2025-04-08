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Сотрудники «Роснефти» приняли участие в акции «Сад памяти»

Сотрудники «Роснефти» приняли участие в акции «Сад памяти»
Акция «Сад памяти»
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Сотрудники «Оренбургнефти» (добывающий актив «Роснефти»), члены их семей и активисты «Движения первых» совместно с представителями лесничества приняли участие в международной акции «Сад памяти» в Оренбуржье.

Инициатива приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площади трёх гектаров Национального парка «Бузулукский бор» волонтёры высадили более 10 тысяч сеянцев сосны.

Посевные работы были произведены на территории, ранее пострадавшей от пожара. Искусственная посадка деревьев сокращает время восстановления леса и способствует поддержанию экологического баланса. Новые деревья не только улучшая состояние воздуха, но и станут данью уважения совершившим бессмертный подвиг героям.

В ходе корпоративной программы «Платформа добрых дел» «Оренбургнефть» развивает волонтёрское движение в регионе и реализует социальные, экологические и патриотические акции.

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