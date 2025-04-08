Экономический эффект от инноваций «РН-Уватнефтегаз» превысил 3,6 млрд рублей

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Экономический эффект «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») в 2024 году превысил 3,6 млрд рублей благодаря проектам по повышению производственной эффективности. 47% эффекта обеспечили новые проекты.

Всего в 2024 году в «РН-Уватнефтегаз» разработано и внедрено 29 новаторских решений. Среди них принёсшая наибольший эффект установка на автономных месторождениях мобильных модульных подстанций. С её помощью были сокращены затраты на строительство объектов энергетики. Экономический эффект превысил 181 млн рублей.

Также стоит отметить проект по сокращению времени восстановления скважин за счёт совершенствования конструкции бурильной колонны. Благодаря решению удалось увеличить скорость бурения протяженных боковых горизонтальных стволов. Реализация задумки принесла эффект свыше 91 млн рублей.

Системная работа по повышению производственной эффективности – одно из ключевых направлений стратегии «Роснефть 2030». За шесть лет специалисты «РН-Уватнефтегаз» разработали 140 проектов. Совокупный экономический эффект от внедрённых решений превысил 18,6 млрд рублей.