Рязанская НПК помогла провести молодёжную экологическую конференцию

В Окском заповеднике состоялась состоялась научно-практическая конференция школьников «Сохранение природного и культурного наследия». В экологическом мероприятии, организованном при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти»), приняли участие юннаты общественной организации «Хозяин Мещеры».

Участники выступили с докладами по актуальным темам и обсудили происхождение топонима Рязань, изучение следов животных, воздействие выброшенных батареек на организм человека и окружающую среду, пути решения проблемы бездомных собак. Компетентное жюри оценило работы юннатов и отметили лучших. Также сотрудники заповедника провели для гостей экскурсию.

В рамках инициативы дети работников Рязанской НПК передали заповеднику кормушки, изготовленные своими руками в ходе заводского конкурса «Покорми птиц».

Сохранение окружающей среды является важной частью корпоративной культуры «Роснефти». За годы сотрудничества с заповедником Рязанская НПК неоднократно помогала животным и финансировала издание научных сборников. При поддержке завода был отремонтирован музей заповедника и визит-центр, приобретены снегоходы, два беспилотных летательных аппарата, моторное судно.