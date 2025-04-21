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«Роснефть» выиграла золото в личном зачёте корпоративной лиги по шахматному блицу

Первый турнир корпоративной лиги по шахматному блицу завершился успешным выступлением команды «Роснефти». Золото в личном зачёте завоевал сотрудник Компании Дмитрий Оболенских. В командном зачёте из 14 сборных «Роснефть» взяла бронзу.

Корпоративная команда «Роснефти» по шахматам — одна из сильнейших в стране. В турнире по блицу приняли участие 104 спортсмена, соревновавшиеся на протяжении 11 туров. Состязания проводились в онлайн-формате с жеребьёвкой по швейцарской системе.

В 2024 году «Роснефть» уже проводила корпоративный командный онлайн-турнир по шахматам, в котором приняли участие 330 сотрудников из 110 команд дочерних предприятий Компании.

Поддержка массового и профессионального спорта является важным направлением деятельности организации. Компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки и проводит соревнования в регионах присутствия.