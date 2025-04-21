При поддержке «Роснефти» состоялся Чемпионат Азии и Океании по самбо

С 14 по 20 апреля в Узбекистане прошли континентальные чемпионаты Азии и Океании по самбо. Состоявшиеся при поддержке «Роснефти» соревнования в Ташкенте включили в себя также Молодежное первенство и Чемпионат по среди мастеров.
В Чемпионате Азии и Океании приняли участие спортсмены из 21 национальной федерации. Кроме того, в 38 весовых категориях соревновались мужчины, женщины, незрячие и слабовидящие самбисты.
Первенство в медальном зачёте одержала команда Узбекистана, серебро завоевал Казахстан, бронзу взяли Филиппины.
Развитие и поддержка массового и профессионального спорта – важное направление работы «Роснефти». Компания строит спортивные объекты в регионах присутствия, а с 2013 года является генеральным спонсором Международной федерации самбо.
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