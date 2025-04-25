LADA Sport ROSNEFT объявила состав к старту гоночного сезона

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Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT провела презентацию обновлённого состава пилотов к старту сезона в двух классах кольцевых гонок и картинге.

В самом мощном классе SMP TCR Russia выступят Иван Чубаров и Владимир Шешенин. Места за рулём в «Супер-Продакшн» займут Леонид Панфилов и Андрей Петухов.

Обновленный состав SMP TCR Russia возглавит Максим Остудин, который на протяжении прошлых 8 сезонов отвечал за результаты пилотов класса «Супер-Продакшн». Курировать работу самого «Продакшна» будет действующий обладатель Кубка России по кольцевым гонкам, 16-кратный Чемпион России Кирилл Ладыгин.

Также продолжит работать главная академия LADA Sport ROSNEFT. Пилоты картинговой команды выступят на чемпионате и первенстве России и постараются в четвёртый раз подряд удержать звание сильнейшего коллектива страны.

Компания «Роснефть» является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. За это время команда завоевала 45 чемпионских титулов в различных направлениях гонок.