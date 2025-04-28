Около 700 сотрудников «Роснефти» приняли участие в сдаче норм ГТО

«Роснефть» провела корпоративные соревнования по сдаче норм ГТО. В посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне мероприятии в городе Щёлково приняли участие около 700 участников из 66 предприятий Компании.

Участников поделили по возрастным группам и уровням сложности. На протяжении двух дней им было необходимо продемонстрировать силу, ловкость и выносливость в 13 дисциплинах, в том числе в беге на разные дистанции, прыжках в длину и отжиманиях.

Также в рамках соревнований состоялись состязания по функциональному многоборью. Данное направление стало особенно популярным среди спортсменов-любителей и сборало 73 команды, тогда как в прошлом году их было почти в два раза меньше – 40.

Команды были разделены на четыре возрастные категории: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет и 50-59 лет. В последней на соревнования заявились сразу семь команд. Лучшими в многоборье стали команды «РН-БашНИПИнефть» (18-29 лет), «Удмуртнефть» (категории 30-39 и 40-49 лет) и «РН-Уватнефтегаз» (50-59 лет). Победители получили кубки, грамоты и дипломы. В церемонии награждения принял участие прославленный хоккеист Сергей Фёдоров.

Одним из важных направлений деятельности «Роснефти» является поддержка массового и профессионального спорта. Компания строит спортивные объекты в регионах присутствия и проводит различные соревнования. В 2024 году почти 128 тыс. работников Компании занимались спортом в рамках движения «Энергия жизни». При этом более 92 тыс. сотрудников приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта.