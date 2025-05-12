В Рязани при поддержке «Роснефти» открыт мурал в честь 80-летия Победы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в «Роснефть») открыла памятный мурал в честь 80-летия Великой Победы.

Арт-объект появился на фасаде жилого дома по улице Дзержинского в Рязани. Композиция площадью 150 квадратных метров символизирует связь поколений. На мурале изображён ветеран ВОВ, держащий за руку девочку.

Важными направлениями деятельности «Роснефти» являются укрепление исторической памяти, сохранение культурного наследия и патриотическое воспитание. Компания проводит ряд мероприятий, посвящённых годовщине Великой Победы. На площадках Рязанской НПК были подняты Знамёна Победы, а на проходных завода организованы стены Памяти с фотографиями родственников работников РНПК – героев войны.