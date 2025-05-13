Сотрудник «Роснефти» установил четыре региональных рекорда на Открытом ЧР по плаванию
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Сотрудник томского научного института «Роснефти» Кирилл Аксиненко установил четыре региональных рекорда и завоевал две бронзовые медали на XXXIII Открытом чемпионате России по плаванию.
На турнире в Казани Аксиенко участвовал в пяти дисциплинах. Эколог «ТомскНИПИнефть» добился лучшего зафиксированного в Томской области результата на 100 и 200 м на спине, 200 и 400 м комплексом.
Всего в соревнованиях олимпийского класса приняли участие 1077 спортсменов из 87 клубов страны. Победителей и призёров наградил трёхкратный призёр Олимпийских Игр Виктор Мазанов.
Одним из важных направления деятельности «Роснефти» является поддержка массового и профессионального спорта. Компания регулярно проводит соревнования и спортивные фестивали.
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