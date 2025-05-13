«Роснефть» провела ряд просветительских акций в Томске в честь 80-летия Победы

В честь 80-летия Великой Победы научный институт «ТомскНИПИнефть» организовал цикл просветительских акций. Одной из них стали городские экскурсии «Улицы в лицах» по томским местам, связанным с героями ВОВ. Посетители тематических мероприятий приняли участие в активностях по благоустройству и весенней уборке городских пространств.

На первой экскурсии было рассказано о боевом пути 79-й Гвардейской дивизии, известной как «Стальная дивизия». В её честь названа одна из улиц Томска. Акция завершилась субботником на бульваре 50-летия Победы. Экологические инициативы института проходят по девизом «Гордимся прошлым – ответственны перед будущим».

Важными направлениями деятельности «Роснефти» являются укрепление исторической памяти, сохранение культурного наследия и патриотическое воспитание. В год 80-летия Победы томский научный институт реализует социальные и экологические проекты, в том числе экскурсии, культурные мероприятия, донорские акции и благоустройство территорий.