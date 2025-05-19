Стартовали Летние спортивные игры «Роснефти»

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В Туапсе стартовали ХX Летние спортивные игры «Роснефти». В первом отборочном этапе спортивного праздника участвовали спортсмены из восьми команд Кубани, Тюмени, Башкортостана и Ямала, разыгравшие 106 комплектов наград в личном и общем зачёте.

В 2025 году соревнования проводятся в течение мая и июня и проходят в девяти городах России. Всего в них примут участие около 80 команд дочерних предприятий «Роснефти». Игры состоят из отборочного этапа и финала и включают 13 дисциплин: мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бег, толкание ядра, рывок гири, шахматы, пулевая стрельба, силовое двоеборье, перетягивание каната, бильярд и дебютировавшее в программе плавание вольным стилем.

По итогам состязаний в Туапсе путёвки в финальную часть завоевали команды «Пурнефтегаза» и Туапсинского НПЗ.

Отборочный этап продолжится турами в Рязани, Тюмени, Ангарске, Краснодаре, Самаре, Ханты-Мансийске, Уфе и Красноярске. Финал состоится осенью в Сочи.

Развитие массового и профессионального спорта является одним из важных направлений деятельности «Роснефти». В Летних и Зимних спортивных игра ежегодно соревнуются тысячи нефтяников.