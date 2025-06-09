Команда «Роснефти» победила на корпоративном турнире по шахматному блицу

Второй этап корпоративной лиги по шахматному блицу завершился победой команды «Роснефти».
Победители общекомандного зачёта набрали 29 очков. В личной дисциплине первенствовал сотрудник аудита Компании Дмитрий Оболенских, финишировавший с результатом 9,5 очков из 11 возможных. Всего в турнире приняли участие 108 шахматистов из 15 команд.
Корпоративная команда «Роснефти» по шахматам является одной из сильнейших в стране. В мае 2025 года Компания провела командный онлайн-турнир по быстрым шахматам, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Важным направлением работы «Роснефти» является поддержка массового и профессионального спорта. Компания регулярно проводит спортивные мероприятия и строит сооружения в регионах присутствия. В рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» в 2024 году почти 128 тысяч сотрудников Компании занимались спортом, а более 92 тысяч приняли участие в различных соревнованиях.
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