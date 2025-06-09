При поддержке «Роснефти» в Ереване состоялся Кубок мира по самбо

В Ереване прошёл Кубок мира по самбо. В международных соревнованиях, организованных при поддержке «Роснефти», приняли участие более 250 спортсменов из 18 стран.
В столице Армении были разыграны медали в спортивном и боевом самбо среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в 28 весовых категориях. Российские самбисты завоевали 36 медалей: 15 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых.
Кубок мира – один из ключевых стартов в календаре международного самбо. Прямая трансляция поединков была доступна на сайте Международной федерации данного вида спорта.
«Роснефть» уделяет большое внимание развитию массового и профессионального спорта. С 2013 года Компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо и за годы сотрудничества стороны организовали и провели десятки турниров российского и международного уровня.
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