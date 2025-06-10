Фестиваль «Роснефти» вошел в число лучших проектов Национальной премии «Серебряный лучник»

Научно-популярный фестиваль «Парк наук» вошёл в книгу «50 лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Просветительский проект, входящий в комплекс «Роснефти» «Новокуйбышевской нефтехимической компании», призван развить у детей и подростков тягу к научным знаниям и познакомить их с естественными науками.

«Парк наук» был инициирован в 2015 году. В рамках проекта юные исследователи проводят свои первые научные эксперименты, посещают занятия и мастер-классы по химии, физике и робототехнике. За десять лет участниками научных мастер-классов «Парка наук» стало более 5 тысяч юных жителей Самарской области.

В 2024 году фестиваль признали лучшим проектом в номинации «Продвижение технологий будущего» регионального этапа Национальной премии «Серебряный Лучник».

Следующий «Парк наук» состоится уже ближайшей осенью.