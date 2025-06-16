Международное сотрудничество в спорте на ПМЭФ: спортсмены 12 стран, пять министров спорта

Спортсмены из 12 стран примут участие в турнирах и матчах Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Велогонщики из России, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ, Сирии, Узбекистана и Франции стартовали в третьей многодневке «Золото Ладоги». Сборная России по боксу встретится со сборной мира, в состав которой войдут боксеры Австралии, Аргентины, Армении, Венесуэлы и Казахстана. А российские бадминтонисты проведут матчевую встречу с командой Индонезии, одним из мировых лидеров этого вида спорта.

Программа Игр сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации.

Международное сотрудничество в спорте будет обсуждаться в деловой программе ПМЭФ. 20 июня Министр спорта России Михаил Дегтярев возглавит сессию «Спорт как универсальный язык диалога». Также в дискуссии примут участие министр спорта Сербии и бывший главный тренер сборной России по волейболу Зоран Гайич, министр молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо, министр спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов и министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.

«Огромный интерес участников Петербургского международного экономического форума к спорту подтверждает, что это мощный инструмент дипломатии, международного сотрудничества и развития экономики. Сессия «Спорт как универсальный язык диалога» — основная площадка для обмена опытом в этой сфере, выработки совместных решений, а также нового подхода к управлению в спортивной отрасли в интересах профессионального сообщества, болельщиков и России как ведущей спортивной державы», – отметил Михаил Дегтярев.

Усиление управленческих позиций в спортивной отрасли станет темой сессии «Будущее спортивных федераций: зачем нужны частные управляющие партнеры». В роли спикеров выступят Михаил Дегтярев и руководители крупных компаний, возглавившие спортивные федерации: президент Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин, президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков и президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров.

Также с участием Михаила Дегтярева состоится сессия «Спорт и ТВ: вместе к успеху». Темой дискуссии станет изменение роли спортивного телевидения и его влияния на развитие отрасли. В обсуждении примут участие генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, управляющий партнер букмекерской компании «Фонбет» Валентин Голованов, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Спортивным центром притяжения на выставке ПМЭФ выступит павильон Минспорта России. На стенде будет запущен обратный отсчет до начала международного форума «Россия – спортивная держава», который состоится в октябре в Самаре. Одной из тем многочисленных презентаций станет участие российской команды на Всемирной Универсиаде в Германии после шестилетнего перерыва. Кроме того, в павильоне запланированы встречи и подписания соглашений о сотрудничестве в спорте.

Ознакомиться с программой Спортивных игр ПМЭФ можно на официальном сайте форума или в телеграм-канале.