«Роснефть» представила смазочные материалы для обслуживания сельскохозяйственной техники

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На международной выставке «Агроволга – 2025» в Казани компания «Роснефть-Смазочные материалы» представила пакет продуктов для комплексного обслуживания сельскохозяйственной техники.

Линейка масел и пластичных смазок применяется в тракторной и специальной агротехнике. Продукция позволяет потребителям повысить эффективность обслуживания и надёжность работы оборудования. Использование комплекса фирменных смазочных материалов позволяет сэкономить время на поиски подходящих продуктов, исключить риски применения масел не по назначению.

Для надежной защиты двигателей тракторов, комбайнов, погрузчиков разработаны масла серии Rosneft Revolux D3. Даже в тяжёлых условиях они обеспечивают высокий уровень защиты двигателя.

Для тяжелых дизельных двигателей предназначены масла серии Rosneft Revolux D5, сохраняющие чистоту цилиндропоршневой группы, защищая от образования отложений.

Также «Роснефть» презентовала пластичные многофункциональные литиево-комплексные смазки серии Rosneft Plastex Lithium Complex EP и Rosneft Plastex Lithium Complex EP HD для смазывания узлов сельскохозяйственной техники, работающих при повышенных нагрузках.