Новокуйбышевская нефтехимическая компания — победитель экоакции «Зеленая весна — 2025»

Новокуйбышевская нефтехимическая компания (входит в «Роснефть») стала победителем сероссийской экологической акции «Зеленая весна — 2025». Организация награждена дипломом за участие в субботниках и за значимый вклад в сохранение окружающей среды.

Предприятие принимает участие в акции более пяти лет. В этом году почти тысяча сотрудников компании присоединились к экологическому «марафону» и помогли в благоустройстве общественных территорий Новокуйбышевска и Самары. Особое внимание уделено охране водных объектов, уборке волжских берегов и островов, прибрежных зон, озёр и водоёмов.

Всего в период проведения акции новокуйбышевские нефтехимики привели в порядок более 35 га общественных и природных территорий, собрали и вывезли около 12 тонн мусора и прошлогодней листвы, высадили почти 10 тыс. саженцев деревьев и цветов.

Экологические инициативы являются важным направлением корпоративной культуры «Роснефти». Компания старается минимизировать воздействие производства на окружающую среду.