LADA Sport ROSNEFT одержала две победы на этапе РСКГ в Нижнем Новгороде

Пилоты команды LADA Sport ROSNEFT одержали две победы на третьем этапе Российской серии кольцевых гонок в Нижнем Новгороде.
Леонид Панфилов стал лучшим в классе «Супер-Продакшн». Это уже вторая победа гонщика в этом сезоне. Теперь Панфилов лидирует в личном зачёте Кубка России. Также в десятке лучших финишировал Алексей Петухов. Это позволило LADA Sport ROSNEFT завоевать командный кубок.
«Роснефть» является генеральным спонсором команды с 2015 года. За это время LADA Sport ROSNEFT выиграла 45 чемпионских титулов во всех классах кольцевых гонок, классическом ралли и картинге.
Благодаря сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. С 2021 команда LADA Sport ROSNEFT использует именно это моторное масло, доступное и обычным автолюбителям на заправках компании.
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