LADA Sport ROSNEFT одержала две победы на этапе РСКГ в Нижнем Новгороде

Пилоты команды LADA Sport ROSNEFT одержали две победы на третьем этапе Российской серии кольцевых гонок в Нижнем Новгороде.

Леонид Панфилов стал лучшим в классе «Супер-Продакшн». Это уже вторая победа гонщика в этом сезоне. Теперь Панфилов лидирует в личном зачёте Кубка России. Также в десятке лучших финишировал Алексей Петухов. Это позволило LADA Sport ROSNEFT завоевать командный кубок.

«Роснефть» является генеральным спонсором команды с 2015 года. За это время LADA Sport ROSNEFT выиграла 45 чемпионских титулов во всех классах кольцевых гонок, классическом ралли и картинге.

Благодаря сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum ​Racing. С 2021 команда LADA Sport ROSNEFT использует именно это моторное масло, доступное и обычным автолюбителям на заправках компании.