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Новые технологии с ИИ помогают «Роснефти» в 5–10 раз ускорить обработку информации

«Роснефть» создаёт передовые технологические решения на базе искусственного интеллекта. Разработанное тюменским научным центром Компании програмное решение с применением больших языковых моделей на 70-80% снижает рутинную нагрузку, связанную с поиском, проверкой и оформлением текстовой информации.

Благодаря цифровой трансформации отрасли и автоматизации рутинных процессов цифровой, помощник в 5-10 раз ускоряет обработку информации, исключая возможность ошибок. Внедрение искусственного интеллекта ускоряет анализ данных и помогает принятию оптимальных решений.

В основе деятельности виртуального ассистента заключена работа простых текстовых запросов без сложного интерфейса и настроек. Данная модель активно используется для решения самых разнообразных задач: от геологии до проектирования разработки месторождений. Программа выполняет быстрый поиск и анализ информации в архивах. Далее она извлекает ключевые параметры, сопоставляет данные и осуществляет подготовку документов, генерируя коды для расчётов. Новая разработка даёт большой эффект при обработке больших объёмов неструктурированной информации.

Одной из ключевых элементов корпоративной стратегии «Роснефть-2030» является развитие технологического потенциала. Компания уделяет большое внимание инновационным решениям, используя технологические инструменты для удерживания ведущих позиций на нефтяном рынке.