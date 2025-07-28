LADA Sport ROSNEFT завоевала командный кубок на этапе РСКГ в Казани

Пилоты команды LADA Sport ROSNEFT выиграли командный кубок на четвёртом этапе Российской серии кольцевых гонок в Казани.

Одним из самых ярких моментов соревнований на трассе «Казань Ринг» стал впечатляющий результат гонщика LADA Sport ROSNEFT Андрея Петухова. В субботней гонке пилот стартовал с пит-лейн из-за отложенного штрафа, но сумел провести несколько успешных обгонов и занял вторую строчку. На следующий день Петухов добавил к серебру бронзу.

Его напарник по команде Леонид Панфилов сумел вырваться на третье место. При этом он выступал на самой тяжёлой машине, которая по правилам чемпионата была довешена грузом в результате побед на предыдущих этапах. Такие результаты позволили команде завоевать командный кубок и укрепить лидерство в командном зачёте РСКГ, а Панфилов продолжает возглавлять личный зачёт.

«Роснефть» является генеральным спонсором команды с 2015 года. За это время LADA Sport ROSNEFT выиграла 45 чемпионских титулов во всех классах кольцевых гонок, классическом ралли и картинге. Благодаря сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum ​Racing. С 2021 команда LADA Sport ROSNEFT использует именно это моторное масло, доступное и обычным автолюбителям на заправках компании.