В Окском заповеднике прошла детская экологическая экспедиция при поддержке Рязанской НПК

Волонтёры Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в структуру «Роснефти») провели для юннатов общественной организации «Хозяин Мещеры» экологическую экспедицию в Окский государственный природный биосферный заповедник.

В ходе мероприятия школьники на протяжении недели изучали редкие виды флоры и фауны. Во время познавательных экскурсий юннаты увидели увидели журавлей редких видов, покормили зубров и посетили Музей природы, где представлено почти 200 экспонатов мещерской фауны.

Также дети совершили пеший поход по лесным тропам в село Орехово и ознакомились с сельским бытом в местном музее. Участники экспедиции приняли активное участие в благоустройстве инфраструктуры заповедника.

Просветительские инициативы являются важной частью деятельности компании. Так, с 2011 года Рязанская НПК поддерживает инициативы детской экологической организации «Хозяин Мещеры». За это время проведено более 160 мероприятий, в ходе которых дети изучали историю региона и окружающий мир.